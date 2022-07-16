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СК: В Карелии при невыясненных обстоятельствах пропала девушка

Евгений Белоусов
Происшествия
СК: В Карелии при невыясненных обстоятельствах пропала девушка
Фото: СК РФ

Следственный комитет (СК РФ) завел уголовное дело по факту таинственного исчезновения девушки в Карелии. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

— У следствия есть основания полагать, что девушка могла стать жертвой преступления, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 26-летняя девушка зашла в подъезд дома на проспекте Карельский в городе Петрозаводске, в котором проживала. Больше ее никто не видел.

Теперь СК возбудил по факту ее исчезновения уголовное дело по статье «Убийство».

По имеющейся у РЕН ТВ информации, 15 июля следователи задержали соседа пропавшей девушки. Его засняли камеры видеонаблюдения, когда он выходил из подъезда. При нем было несколько больших сумок, одна из которых походила на сумку пропавшей девушки.

Недавно в Подмосковье совершили жестокое убийство. Мать обнаружила свою 18-летнюю дочь с множеством ножевых ранений. Последний раз живой ее видели в компании бывшего парня.

Убитая лежала на полу ванной в неестественной позе. Руки девушки с глубокими порезами были болезненно согнуты.

Следственный комитет Карелия Убийства
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