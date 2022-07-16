Минпромторг рассмотрит вопрос снижения НДС на социально значимые товары

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Минпромторг рассмотрит просьбу ретейлеров о снижении налога на добавленную стоимость (НДС) для социально значимых товаров и оценит целесообразность такого решения. Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

— Снижение НДС — это всегда вопрос очень чувствительный и очень детально обсуждаемый. Нужно помнить, что крупные ретейлеры в нашей стране уже ограничили наценку на социально значимые товары в пределах пяти–десяти процентов. При этом в России на данный момент отрицательная инфляция, — заявил Евтухов.

По его словам, перед тем как принимать какие-либо решения, необходимо проанализировать сложившуюся ситуацию. На данный момент обсуждение ведется между Минфином, Минпромторгом, Минэком и другими профильными ведомствами. Главный вопрос, отметил Евтухов, заключается в том, приведет ли обнуление НДС к снижению цен.

Замминистра добавил, что на данный момент Минпромторг поддерживает отрасль социально значимых товаров с помощью сокращения цепочки посредников и развития многоформатной розницы, передает РИА Новости.

1 апреля в Минпромторге заявили, что вопрос с дефицитом бумаги в стране решен. ФАС России при этом заявила, что проверит производителей бумажной продукции в связи с ростом цен на товар.