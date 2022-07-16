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Теплую облачную погоду пообещали москвичам в субботу

Георгий Соланович

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Погода в Москве
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Теплую облачную погоду пообещали москвичам в субботу
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В субботу, 16 июля, в Москве ожидается переменная облачность без существенных осадков, воздух в столице прогреется до 23 градусов. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Сегодня погоду в столице будет формировать небольшой гребень антициклона. Переменная облачность без существенных осадков по Москве, по области небольшие дожди возможны лишь на северо-западе региона. Температура воздуха в столице плюс 21–23 градуса, по области — от 19 до 24 градусов, — заявил Леус.

По его словам, ветер будет юго-западным с порывами до девяти метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 747 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что с 15 июля Москву ожидает «бархатный сезон», когда температура воздуха и воды окажется на примерно одинаковом уровне. Тем не менее синоптик допускает возможное понижение температуры в будущем, но оно будет незначительным.

15 июля ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в столичный регион вернется жаркая погода.

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