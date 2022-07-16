Ефимов сообщил о росте объема производства электрооборудования в Москве

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В Москве за первые пять месяцев этого года объем производства электрического оборудования вырос более чем на 34 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом в субботу, 16 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В Москве производят кабели и кабельную арматуру, осветительное оборудование, электродвигатели, генераторы, трансформаторы и распределительные устройства. С января по май этого года столичные предприятия увеличили выпуск электрического оборудования на 34,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, — рассказал он.

По словам заммэра, производители за указанный промежуток времени нарастили объем поставленных товаров на 15,7 процента — до 39,5 миллиарда рублей.

Он отметил, что в настоящее время в столице работают 135 производителей электрооборудования и на этих предприятиях задействовано свыше 17 тысяч сотрудников.

— За пять месяцев в городе выпустили на 19,5 процента больше ламп и осветительного оборудования, чем годом ранее. Производство распределительных устройств, контрольно-измерительной аппаратуры, электродвигателей, генераторов и трансформаторов выросло за тот же период на 56,4 процента, — подчеркнул глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Один из ведущих производителей кабельной продукции недавно получил статус промышленного комплекса, который позволит ему получить дополнительные налоговые льготы. В общей сложности таким статусом владеют четыре компании отрасли электрооборудования.

Столичное правительство решило в автоматическом режиме продлить специальные статусы в 2022 году, не требуя от компаний обязательного подтверждения.

До этого Ефимов сообщил, что за первую половину 2022 года в Москве вдвое выросло производство препаратов для сердечно-сосудистой системы. Было выпущено около восьми миллионов упаковок лекарств.