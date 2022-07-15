Ефимов: Производство лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний в Москве выросло в два раза

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За первую половину 2022 года в Москве вдвое выросло производство препаратов для сердечно-сосудистой системы. Было выпущено около восьми миллионов упаковок лекарств. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Фармацевтическая отрасль Москвы расширяет производство лекарственных препаратов. За первые пять месяцев 2022 года общий рост выпуска лекарств в столице составил 18,8 процента. Отмечу, что всего в городе работают 84 фармпредприятия, где трудятся более 14 тысяч человек, — пояснил Ефимов.

Также он отметил, что в прошлом году объем производства лекарственных средств увеличился на 67,7 процента по сравнению с 2020 годом. В свою очередь за 2021 год в столице изготовили почти 12,5 миллиона упаковок препаратов для лечения сердечно-сосудистой системы.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, московские фармацевтические предприятия создают лекарства для лечения многих заболеваний. Это иммуномодуляторы и противоопухолевые препараты. В январе–мае этого года на столичных предприятиях выпустили на 93,7 процента больше таких лекарственных средств, чем в 2021 году.

Недавно стало известно, что более 580 предпринимателей отсрочили арендные платежи без начисления пеней за второй квартал 2022 года.