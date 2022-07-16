Вучич пожелал Украине всего наилучшего в ответ на угрозы Гончаренко

Фото: МИД РФ

Президент Сербии Александр Вучич пожелал Украине всего наилучшего в ответ на угрозы депутата Верховной рады Алексея Гончаренко. Об этом стало известно в субботу, 16 июля.

Вучич заявил, что новый сербский кабинет министров не будет являться антироссийским. До этого Гончаренко написал в Telegram, что Украина вместе с Хорватией отомстит Вучичу за его слова о специальной военной операции, «перевоспитав» его и народ Сербии.

Депутат намекнул, что Киев вместе с Хорватией планируют помешать возможному вступлению Сербии в Евросоюз.

В свою очередь глава МВД Сербии Александр Вулин, заявил, что Сербию и ее президента «не перевоспитают последователи Степана Бандеры на Украине и хорватских нацистов», сообщает РИА Новости.

Недавно Вучич заявил, что если Запад не примет предложение президента России Владимира Путина по специальной операции на Украине, то в мире начнется ад.

Также сербский лидер назвал конфликт на Украине мировой войной, в которой Запад воюет с Российской Федерацией с помощью украинских солдат.

Президент Сербии отметил, что конфликт на Украине вышел за пределы локального и почти достиг мирового уровня, потому что западные страны ведут войну с Россией через украинцев.