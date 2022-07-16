Трамваи четырех маршрутов задерживаются на Авиационной улице

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Авиационная улица Карта всех событий

На Авиационной улице в районе остановки «Покровское-Стрешнево» задерживаются трамваи № 15, 28, 30 и 31. Об этом в субботу, 16 июля, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Сейчас маршруты временно изменены, ведомство советует следить за объявлениями водителей, говорится в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Недавно стало известно, что с 15 июля по пятницам и выходным изменится маршрут трамваев № 4л и 4п. В эти дни трамваи указанных маршрутов не будут проходить через станцию метро «Преображенская площадь».

Они станут курсировать по маршруту трамвая № 4 — от площади Сокольническая Застава через Богородское до станции метро «Бульвар Рокоссовского».

Из-за проведения 25-го Зеленоградского полумарафона 17 июля временно будет изменен маршрут автобуса № 31.

Также до окончания мероприятия не будут работать такие остановки, как «Дендропарк» и «Городской пруд». Пассажирам рекомендуется пользоваться остановкой «МИЭТ» на Георгиевском проспекте