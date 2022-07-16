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Сергей Собянин рассказал о благоустройстве парков Москвы

Георгий Соланович
Город
Сергей Собянин рассказал о благоустройстве парков Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва лидирует среди мегаполисов по количеству парков на душу населения. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в субботу, 16 июля.

По его словам, сейчас около 90 процентов жителей столицы живут в шаговой доступности от парковых зон, а их благоустройство идет по всей территории города, в том числе в Новой Москве.

— В прошлом году в Новой Москве привели в порядок «Говоровский лес». Его отметили городской премией как лучший проект комплексного благоустройства природных территорий. Два года назад открыли в Московском парк «Филатов луг» с экотропой, беговой дорожкой и детскими площадками, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Глава города добавил, что парковые зоны также благоустроены в поселениях Филимонковском и Внуковском и на правом берегу Десны в Троицке.

Мэр не забыл упомянуть и об одном из самых популярных парков старой Москвы «Зарядье».

13 июля Собянин рассказал о благоустройстве районов Северное и Южное Тушино. Он отметил, что специалисты в настоящее время приводят в порядок зеленую зону на бульваре Яна Райниса, где появятся оборудованные места для отдыха и занятий спортом.

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