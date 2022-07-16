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«Небо нахмурится, начнутся дожди»: москвичам предрекли циклические вихри

Георгий Соланович

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«Небо нахмурится, начнутся дожди»: москвичам предрекли циклические вихри
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Начиная с воскресенья в Москву придут дожди, а температура воздуха понизится. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец в субботу, 16 июля.

По его словам, суббота в столице будет последним солнечным и по-летнему теплым днем.

— Начиная с воскресенья активизируются циклонические вихри, идут к нам атлантические циклоны, и, соответственно, небо нахмурится, начнутся небольшие дожди. Днем 17 июля в лучшем случае будет 22 градуса выше нуля. А в течение следующей недели с каждым днем будем на градус сбрасывать, — добавил Тишковец в своем Telegram-канале.

Предстоящая неделя в столичном регионе будет преимущественно облачной и дождливой с температурными показателями ниже климатической нормы. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

При этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что с 15 июля Москву ожидает «бархатный сезон», когда температура воздуха и воды окажется примерно на одинаковом уровне.

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