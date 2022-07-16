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Володин заявил, что поставляемые ЕС на Украину ракеты могут «прилететь обратно»

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Володин заявил, что поставляемые ЕС на Украину ракеты могут «прилететь обратно»
Фото: Пресс-служба Госдумы

Ракеты, которые Соединенные Штаты и Евросоюз поставляют на Украину, могут «прилететь обратно» к своим владельцам из-за непрофессионализма ВСУ. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в субботу, 16 июля.

— Ракеты, которые Вашингтон и Брюссель поставляют киевскому режиму, из-за его непрофессионализма могут прилететь к своим владельцам обратно. Министр обороны Украины (Алексей Резников — прим. «ВМ») заявил, что не разбирается в ракетах: он адвокат и не может отличить один вид вооружения от другого, — написал Володин в своем Telegram-канале.

Спикер ГД также подчеркнул, что именно Штаты, желающие воевать «до последнего украинца», делают заложниками этой войны Европу.

До этого Володин заявил, что в России принимаются все необходимые меры для того, чтобы государственные доходы не пополняли казну недружественных стран. Он также подчеркнул, что компании этих стран не смогут забирать денежные средства, заработанные в РФ гражданами и предприятиями, и использовать их для поддержки экономики своих стран.

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