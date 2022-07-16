«Превратились в страну болтунов»: американцы раскритиковали политику Байдена

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Читатели американской газеты The Wall Street Journal раскритиковали политику президента США Джо Байдена в отношении России. Об этом стало известно в субботу, 16 июля.

Предметом обсуждения стала статья, согласно которой из-за ухудшения взаимоотношений Востока и Запада Россия и Китай начали строить дипломатическую сеть и налаживать экономические и военные сферы.

— Я думаю, что из-за идиотов, управляющих Госдепартаментом, мы проиграем, потому что Россия по всем правилам должна была быть нашим союзником. А мы загнали ее прямо в объятия Китая, бессмысленно расширяя НАТО, — заявил пользователь Joseph.

— США в течение десяти лет имели возможность вести переговоры с Россией. Она призывала к ним из-за расширения НАТО. Соединенные Штаты же были хулиганами. Эти односторонние санкции, конфискация российских активов и превращение доллара в оружие — это не что иное, как акт войны, — рассказал читатель Vijay.

— К сожалению, мы превратились в страну болтунов, в то время как миром правят главы государств, которые делают, а не говорят, — цитирует пользователя William РИА Новости.

Недавно Байден заявил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману Аль Сауду, что считает его ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашокджи.