Глава МИД Италии усомнился в продолжении поставок оружия на Украину

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Италия может прекратить поставки оружия на Украину из-за политического кризиса в стране. Такое мнение выразил глава Министерства иностранных дел государства Луиджи Ди Майо в субботу, 16 июля.

— Теперь я сомневаюсь, что мы можем отправлять оружие (на Украину — прим. «ВМ»). Это (политический кризис — прим. «ВМ») одна из многих серьезных проблем, — заявил Ди Майо.

Он добавил, что российское правительство, вероятно, «прямо сейчас празднует», так как еще одно западное правительство пало, передает РИА Новости.

До этого Ди Майо заявил, что разногласия в правящей коалиции идут на руку российским властям, а возможный распад правительства сделает Европу слабее.

После встречи премьер-министра Италии Марио Драги и президента республики Серджо Маттареллы зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале опубликовал коллаж фотографией Драги и экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона и подписью «Кто следующий?». Эту публикацию и прокомментировал Ди Майо.

Однако по словам главы итальянского МИД, правительство страны должно продолжать свой курс, как бы сложно это ни было.