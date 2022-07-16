Авиация России уничтожила в Николаеве до 200 националистов и наемников

Фото: Минобороны РФ

Воздушно-космические силы России ударили по месту временного размещения украинских солдат в городе Николаев, уничтожено до 200 украинских националистов и наемников. Об этом в субботу, 16 июля, сообщило Министерство обороны РФ.

— В результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 123-й бригады территориальной обороны ВСУ в городе Николаев уничтожены до 200 националистов и иностранных наемников, а также 13 единиц бронированной и автомобильной техники, — сказано в сводке.

Также сообщают, что другой удар авиации практически уничтожил 115-ю механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, действовавшую в районе Северска.

За два последних дня это соединение потеряло более 600 бойцов, сообщают на сайте Минобороны РФ.

Также недавно российская армия ликвидировала в Харькове около 200 националистов с помощью высокоточного оружия.

Удары наносились по пунктам временной дислокации 40-й артиллерийской бригады и националистической группировки «Кракен». В числе ликвидированных боевиков было около 50 иностранных наемников.