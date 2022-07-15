Российская армия уничтожила до 200 украинских националистов в Харькове

Фото: Минобороны РФ

Российская армия ликвидировала в Харькове около 200 националистов с помощью ударов высокоточным оружием. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Удары наносились по пунктам временной дислокации 40-й артиллерийской бригады и националистической группировки «Кракен».

В числе ликвидированных боевиков было около 50 иностранных наемников. Кроме того, ВС РФ уничтожили 19 единиц вооружения ВСУ, передает РИА Новости.

До этого спецназ Росгвардии в Луганской народной республике (ЛНР) изъял документы, которые подтверждают случаи массового дезертирства в рядах десантников из состава ВСУ. Уточняется, что за период с апреля по июнь 2022 года десятки солдат батальона войсковой части А1126 по собственному желанию покинули передний край обороны, пользуясь любой удобной возможностью.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.