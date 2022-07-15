В ЛНР нашли подтверждения массового дезертирства украинских десантников

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Спецназ Росгвардии в Луганской народной республике (ЛНР) изъял документы, которые подтверждают случаи массового дезертирства в рядах десантников из состава ВСУ. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что за период с апреля по июнь 2022 года десятки солдат батальона войсковой части А1126 по собственному желанию покинули передний край обороны, пользуясь любой удобной возможностью, передает РИА Новости.

21 июня спецназовцы Росгвардии задержали в Луганской народной республике 12 дезертиров армии Украины. При задержании дезертиры были в гражданской одежде и не имели при себе документов.

До этого ФСБ задержала в Крыму личного охранника организатора энергетической блокады Крыма Лемура Ислямова. В составе националистического батальона злоумышленник принимал непосредственное участие в продуктовой блокаде и занимался вооруженной охраной Ислямова.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.