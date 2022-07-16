Стало известно о стягивании техники России к линии фронта в Донбассе

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Вооруженные силы России стягивают технику к линии фронта в Донбассе. Об этом сообщило агентство РИА Новости в субботу, 16 июля.

Так, в частности, журналисты встретили боевую машину БМПТ «Терминатор». Ее транспортировали в сторону передовой под Северском, сообщает РИА Новости.

16 июля Минобороны России сообщило, что ВКС ударили по месту временного размещения украинских солдат в городе Николаеве, уничтожено до 200 украинских националистов и наемников.

Также сообщается, что другой удар авиации практически уничтожил 115-ю механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, действовавшую в районе Северска.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу приказал ВС РФ нарастить действия на всех направлениях Украины для того, чтобы исключить вариант нанесения Киевом массированных ударов по гражданской инфраструктуре и мирным жителям Донбасса и других освобожденных регионов.

Истребители ВКС РФ 14 июля ликвидировали в воздушном бою два самолета ВСУ в районе населенного пункта Славянск и МиГ-29 в районе Троицкое Донецкой народной республики. Кроме того, ВС РФ сумели ликвидировать 19 пунктов управления, подразделения артиллерии на огневых позициях в 78 районах, живую силу и военную технику ВСУ в 232 районах.