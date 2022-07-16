Шойгу приказал нарастить действия ВС России на Украине

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу приказал ВС РФ нарастить действия на всех направлениях Украины для того, чтобы исключить вариант нанесения Киевом массированных ударов по гражданской инфраструктуре и мирным жителям Донбасса и других освобожденных регионов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в субботу, 16 июля.

В пресс-службе добавили, что глава военного ведомства заслушал доклады командующих группировками «Юг» и «Центр» и других военачальников о ходе спецоперации на Украине.

— В завершение заслушивания глава российского военного ведомства дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях в целях исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов, — передает сообщение пресс-службы РИА Новости.

5 июля Шойгу заявил, что западные страны в надежде затянуть конфликт на Украине отправляют огромное количество вооружения для ВСУ. По его словам, часть иностранного вооружения, поставляемого Западом Украине, попадает на черный рынок.