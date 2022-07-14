Российская армия за сутки сбила два украинских самолета в небе над ДНР

Фото: Минобороны РФ

Истребители ВКС РФ сбили два самолета украинской армии в районе населенного пункта Славянск и МиГ-29 в районе Троицкое Донецкой народной республики. Об этом в четверг, 14 июля, сообщили в пресс-службе Минобороны.

— Истребителями ВКС России сбиты в воздухе два самолета воздушных сил Украины: Су-24 в районе населенного пункта Славянск и МиГ-29 в районе Троицкое Донецкой народной республики, — говорится в сообщении.

Также силам национальной армии за сутки удалось ликвидировать 19 пунктов управления, подразделения артиллерии на огневых позициях в 78 районах, живую силу и военную технику ВСУ в 232 районах, сообщает Telegram-канал Минобороны России.

Помимо этого, стало известно, что ВС РФ с помощью оружия высокой точности уничтожили в Донецкой народной республике (ДНР) и Николаевской области около тысячи украинских боевиков. В этот же день армия России ликвидировала на заводе высоковольтной аппаратуры в Запорожье боевые реактивные системы залпового огня 45-й артиллерийской бригады ВСУ. Машины, как уточняется, были уничтожены 13 июля с помощью ракет «Калибр».