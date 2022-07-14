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ВС РФ уничтожили боевые машины РСЗО ВСУ на заводе в Запорожье

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ВС РФ уничтожили боевые машины РСЗО ВСУ на заводе в Запорожье
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российская армия ликвидировала на заводе высоковольтной аппаратуры в Запорожье боевые реактивные системы залпового огня 45-й артиллерийской бригады украинской армии. Об этом в четверг, 14 июля, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Он уточнил, что машины были уничтожены 13 июля с помощью ракет «Калибр», передает ТАСС.

До этого сообщалось, что силы Луганской народной республики (ЛНР) в ходе спецоперации добыли в качестве трофея первую британскую артиллерийскую установку М777.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.

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