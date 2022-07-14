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В ЛНР сообщили о захвате первой артиллерийской установки М777 как трофея

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В ЛНР сообщили о захвате первой артиллерийской установки М777 как трофея
Фото: glava-lnr.info

Силы Луганской народной республики (ЛНР) в ходе спецоперации добыли в качестве трофея первую британскую артиллерийскую установку М777. Об этом в четверг, 14 июля, сообщили в Народной милиции ЛНР.

Уточняется, что гаубицу обнаружила воздушная разведка республики. Объект был уничтожен подразделениями второго армейского корпуса, передает РИА Новости.

12 июля издание The Washington Times сообщило, что отправка США многомиллиардной помощи Украине не является военной стратегией, а дальнейшая судьба уже поставленных вооружений требует строгого контроля.

По словам автора публикации, с прошлого лета Америка направила уже 15 пакетов военной помощи Украине. Пакеты включали в себя артиллерийские ракетные системы, боеприпасы, гаубицы и вертолеты.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.

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