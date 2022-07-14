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ВС РФ уничтожили до тысячи украинских боевиков в ДНР и Николаевской области

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ВС РФ уничтожили до тысячи украинских боевиков в ДНР и Николаевской области
Фото: Минобороны РФ

Российская армия с помощью оружия высокой точности уничтожила в Донецкой народной республике (ДНР) и Николаевской области около тысячи украинских боевиков. Об этом в четверг, 14 июля, сообщили в Минобороны РФ.

— Высокоточными ударами в районах населенных пунктов Березнеговатое Николаевской области, Константиновка и Краматорск Донецкой Народной Республики, поражены пункты временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты, 54-й механизированной бригады, 81-й аэромобильной бригады и 109-й бригады теробороны, — цитирует сообщение оборонного ведомства РИА Новости.

До этого стало известно, что российская армия ликвидировала на заводе высоковольтной аппаратуры в Запорожье боевые реактивные системы залпового огня 45-й артиллерийской бригады украинской армии.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

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