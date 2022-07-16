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Саудовская Аравия допустила увеличение нефтедобычи до 13 миллионов баррелей

Анастасия Колоскова
Экономика
Саудовская Аравия допустила увеличение нефтедобычи до 13 миллионов баррелей
Фото: depositphotos

Саудовская Аравия способна увеличить ежедневную добычу нефти максимум на три миллиона баррелей. Об этом в субботу, 16 июля, сообщил наследный принц Мухаммед бен Салман.

— Саудовская Аравия объявила, что нарастит добычу нефти до 13 миллионов баррелей в сутки, после чего у нее не будет больше возможностей увеличивать производство, — сказал политик.

Данное заявление бен Салман сделал на открытии саммита глав государств Персидского залива и США. В настоящее время ежедневный объем добычи нефти королевства составляет десять миллионов баррелей, передает РИА Новости.

15 июля стало известно, что президент США Джо Байден провел встречу с представителями руководства Саудовской Аравии и обсудил с ними вопрос поставки нефти на мировой рынок. Глава государства подчеркнул, что делает все возможное для увеличения предложения для Америки.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что ограничение стоимости российской нефти может привести к дисбалансу и дальнейшему росту цен. Он напомнил, что подобные действия стран Запада направлены против них самих. Так, чиновник привел в пример цены на уголь, которые выросли в связи с введением эмбарго.

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