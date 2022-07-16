Уголовное дело возбудили по факту стрельбы с избиением на западе Москвы

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Россия, Москва, Крылатская улица Карта всех событий

Правоохранители возбудили уголовное дело после конфликта со стрельбой в ЗАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в субботу, 16 июля.

Надзорное ведомство, подчеркнула она, контролирует ход расследования. По предварительной информации, 45-летний подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения, заключила Нефедова.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова добавила, что в ближайшее время злоумышленник будет доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий. В настоящее время проходят допросы свидетелей и очевидцев конфликта.

16 июля МВД сообщило, что мужчина получил травмы в результате конфликта со стрельбой в ЗАО. Так, в полицию поступило сообщение о том, что у входа в парк по улице Крылатской лежит мужчина с ранением головы. Его нарядом скорой помощи доставили в больницу — уточняется, что пострадавшему 35 лет.