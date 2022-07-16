ДТП с участием грузовика произошло на Волгоградском проспекте около ТТК

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Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

ДТП с участием «КамАЗа» и легкового автомобиля произошло на Волгоградском проспекте. Об этом в субботу, 16 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Авария случилась в районе съезда с проспекта на ТТК, из-за происшествия оказались перекрыты три полосы движения. Информация о пострадавших уточняется, заключил собеседник «ВМ».

14 июля два автомобиля столкнулись на внешней стороне Северо-Восточной хорды. На месте происшествия работали оперативные службы города.

16 июля авария случилась на съезде на внешнюю сторону ТТК с улицы Сайкина. Автомобилистов предупредили о затруднении движения в районе ДТП и порекомендовали использовать объездные пути.