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ДТП с участием грузовика произошло на Волгоградском проспекте около ТТК

Анастасия Колоскова
Происшествия
ДТП с участием грузовика произошло на Волгоградском проспекте около ТТК
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

ДТП с участием «КамАЗа» и легкового автомобиля произошло на Волгоградском проспекте. Об этом в субботу, 16 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Авария случилась в районе съезда с проспекта на ТТК, из-за происшествия оказались перекрыты три полосы движения. Информация о пострадавших уточняется, заключил собеседник «ВМ».

14 июля два автомобиля столкнулись на внешней стороне Северо-Восточной хорды. На месте происшествия работали оперативные службы города.

16 июля авария случилась на съезде на внешнюю сторону ТТК с улицы Сайкина. Автомобилистов предупредили о затруднении движения в районе ДТП и порекомендовали использовать объездные пути.

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