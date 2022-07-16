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Москвича отправили в СИЗО на два месяца за убийство отца

Анастасия Колоскова
Происшествия
Москвича отправили в СИЗО на два месяца за убийство отца
Фото: depositphotos
Россия, Москва, улица Шверника Карта всех событий

Суд арестовал москвича, который обвиняется в убийстве своего отца в квартире в ЮЗАО. Об этом в субботу, 16 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.

— Гагаринским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании молодому человеку меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 29 суток — до 13 сентября, — сказала правоохранитель.

Она уточнила, что на допросе обвиняемый не стал отрицать свою вину. В отношении мужчины будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза, заключила Иванова.

Преступление, о котором идет речь, произошло в квартире многоэтажного дома в столичном районе Академический. В квартире по улице Шверника женщина обнаружила тело своего мужа 1950 года рождения с множественными колото-резаными ранениями и обратилась в полицию.

Вскоре сотрудники СК установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался сын убитого мужчины, в его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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