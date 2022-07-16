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Авария с участием двух автомобилей произошла на юго-востоке Москвы

Анастасия Колоскова
Происшествия
Авария с участием двух автомобилей произошла на юго-востоке Москвы
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
Россия, Москва, Рязанский проспект, 67/2 Карта всех событий

Два легковых автомобиля столкнулись на Рязанском проспекте в ЮВАО. Об этом в субботу, 16 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что ДТП произошло в районе дома 67/2 при движении в сторону центра. Участниками аварии стали автомобили, которые ехали в правом и левом ряду.

На место происшествия прибыли оперативные службы города. Движение временно осуществляется по двум полосам, сообщает Telegram-канал ведомства.

16 июля ДТП с участием КамАЗа и легкового автомобиля произошло на Волгоградском проспекте в районе съезда на ТТК. Из-за происшествия оказались перекрыты три полосы движения.

Также авария случилась на съезде на внешнюю сторону ТТК с улицы Сайкина. Автомобилистов предупредили о затруднении движения в районе ДТП и порекомендовали использовать объездные пути.

Автомобили ДТП Юго-Восточный административный округ (ЮВАО)
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