Выпускники университета МВД устроили марафон помолвок на Красной площади

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

Неофициальной частью выпускного университета МВД имени В. Я. Кикотя, который прошел на Красной площади, стала традиционная церемония помолвок.

В центр один за другим выходили офицеры в парадной форме, решившие в этот день сделать предложение руки и сердца своим возлюбленным. Их имена молодые люди произносили в специально установленный для этого микрофон.

Волнующимся ребятам приходили на помощь товарищи, которые по сигналу выносили букеты цветов. Среди влюбленных были и те, чьи отношения начались в стенах университета. Так, по словам Яны Хорошавиной, их история знакомства с женихом Кириллом Егоровым была необычной.

— Я представляла факультет на соревнованиях, и туда также отправили моего будущего мужа. Там мы и познакомились — он помог мне нести лыжи, — цитирует девушку Пятый канал.

Каждую пару радостными криками и поздравлениями встречали товарищи. При этом наставники выпускников не могли сдержать улыбки, наблюдая за романтичным моментом.

16 июля сообщалось, что глава МВД России, генерал полиции Владимир Колокольцев поздравил выпускников Московского университета МВД имени В. Я. Кикотя с окончанием учебы и вручил им дипломы.

Торжественное мероприятие прошло на Красной площади. Он уточнил, что в этом году 150 человек окончили университет с отличием, а восемь из них удостоились золотой медали.