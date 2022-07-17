Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Замглавы ВГА Херсонской области счел расправой приговор в отношении своей экс-подчиненной

Егор Провоторов
В мире
Замглавы ВГА Херсонской области счел расправой приговор в отношении своей экс-подчиненной
Фото: depositphotos

Заместитель руководителя военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов счел расправой приговор, который был вынесен на Украине в отношениии его бывшей сотрудницы. Он заявил, что у него действительно был редактор из Иваново-Франковска, которая была гражданкой РФ.

— Честно говоря, это политическая расправа над ней из-за того, что человек был каким-то образом со мной связан. Она была главным редактором моего информационного агентства в Ивано-Франковске, — подчеркнул замглавы ВГА Херсонской области.

Чиновник уточнил, что женщина была трудоустроена в его информационном агентстве «Таврия ньюс», собственником и директором которого он являлся. При этом он заметил, что у этого издания была лицензия на проведение информационной деятельности на территории Украины.

После начала специальной операции России Стремоусов не поддерживал с ней контакт. По словам чиновника, многие его бывшие сотрудники задерживаются украинским властями лишь за то, что они — журналисты. По словам замруководителя ВГА Херсонской области, органы правопорядка Украины «накинулись фактически на всех» его бывших работников, пишет ТАСС.

В минувшую среду, 13 июля, Стремоусов заявил, что украинские военнослужащие начали поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью.

Украина Чиновники Журналисты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Только попкорном зрителя не заманишь

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Там тяжело работать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Реинкарнация фашизма

Михаил Гордин
Михаил Гордин

Люди — наше главное достояние

Иван Кудря
Иван Кудря

Отечественный футбол изменится

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не партнеры, а враги

Все мнения
О проекте