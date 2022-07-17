Замглавы ВГА Херсонской области счел расправой приговор в отношении своей экс-подчиненной

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Заместитель руководителя военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов счел расправой приговор, который был вынесен на Украине в отношениии его бывшей сотрудницы. Он заявил, что у него действительно был редактор из Иваново-Франковска, которая была гражданкой РФ.

— Честно говоря, это политическая расправа над ней из-за того, что человек был каким-то образом со мной связан. Она была главным редактором моего информационного агентства в Ивано-Франковске, — подчеркнул замглавы ВГА Херсонской области.

Чиновник уточнил, что женщина была трудоустроена в его информационном агентстве «Таврия ньюс», собственником и директором которого он являлся. При этом он заметил, что у этого издания была лицензия на проведение информационной деятельности на территории Украины.

После начала специальной операции России Стремоусов не поддерживал с ней контакт. По словам чиновника, многие его бывшие сотрудники задерживаются украинским властями лишь за то, что они — журналисты. По словам замруководителя ВГА Херсонской области, органы правопорядка Украины «накинулись фактически на всех» его бывших работников, пишет ТАСС.

В минувшую среду, 13 июля, Стремоусов заявил, что украинские военнослужащие начали поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью.