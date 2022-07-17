Стали известны причины невозвращения Галкина в Россию

Фото: Youtube / А поговорить?

Известный российский комик Максим Галкин не торопится возвращаться в Россию по нескольким причинам. Об этом журналистам рассказал в субботу, 16 июля, отечественный публицист Феликс Грозданов.

Специалист отметил, что у шоумена в настоящее время проходит летний гастрольный тур. Зрители, по словам журналиста, «валят на его концерты» на фоне шумихи, которая возникла после резких высказываний юмориста о российской спецоперации России на Украине.

Грозданов подчеркнул, что сейчас Галкину необходимо зарабатывать не только на себя и супругу Аллу Пугачеву, но и на оплату обучения детей в 1-й Московской гимназии. Он добавил, что это стоит порядка трех миллионов рублей ежегодно.

Второй причиной невозвращения шоумена в Россию является политика. По мнению Грозданова, Галкин рассчитывает, что все его высказывания забудут с течением времени, все успокоится, и зрители его примут назад с любовью. Журналист уверен, что это не так. Последние заявления юмориста не укладываются в голове у россиян, умнее с его стороны было бы промолчать, заявил публицист в интервью изданию PROZVEZD.

Накануне в Следственном комитете России заявили, что в отношении Максима Галкина не возбуждалось уголовного дела, а также не ведется никаких проверок.