Следком России опроверг слухи о возбуждении дела в отношении Галкина

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В отношении артиста Максима Галкина не возбуждалось уголовного дела, а также не ведется никаких проверок. Об этом в четверг, 14 июля, сообщил Пятый канал со ссылкой на источник в Следственном комитете РФ.

Ранее в Сети появилась информация о том, что в отношении Галкина было возбуждено уголовное дело в связи с утверждениями экс-депутата Госдумы Романа Худякова, который обвинил комика в распространении заведомо ложной информации про российскую армию, передает издание.

Эти слухи подогрело заявление актера и телеведущего Оскара Кучеры: в личном блоге он назвал срок лишения свободы, который грозит пародисту Максиму Галкину за провокационные высказывания в адрес России, если комик приедет обратно. По его мнению, комментарии юмориста подпадают под статью Уголовного кодекса РФ, за что ему может грозить до семи лет тюрьмы.

После начала специальной военной операции Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми покинул страну. В начале июля артистку заметили в Латвии. Правда, Максима Галкина рядом с ней не было. 73-летнюю Примадонну сфотографировали с Гарри и Лизой на пляже в Юрмале. Позже стало известно, что у ее мужа в это время был тур по Израилю.