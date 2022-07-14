Оскар Кучера назвал срок, который грозит Максиму Галкину в России

Фото: YouTube / А поговорить?

Актер и телеведущий Оскар Кучера в личном блоге назвал срок лишения свободы, который грозит пародисту Максиму Галкину за провокационные высказывания в адрес России, если он приедет обратно. Комментарии юмориста подпадают под статью Уголовного кодекса РФ.

— За высказывания Галкину грозит до семи лет тюрьмы, — отметил Кучера в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в отношении Галкина было возбуждено уголовное дело в связи с утверждениями экс-депутата Госдумы Романа Худякова, который обвинил комика в распространении заведомо ложной информации про российскую армию. Однако официального подтверждения информации не было.

После начала специальной военной операции Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми покинул страну. На данный момент певицу в начале июля заметили в Латвии. Правда, Максима Галкина рядом с ней не было. 73-летнюю Примадонну сфотографировали с Гарри и Лизой на пляже в Юрмале. Позже стало известно, что у ее мужа в это время был тур по Израилю.

До этого в Сети появились сообщения, что на телеведущего Максима Галкина было совершено нападение неизвестными. По слухам, комик серьезно пострадал и попал в реанимацию. Однако 46-летний артист опроверг данную информацию.