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Максим Галкин опубликовал видео после слухов о покушении в Юрмале

Александр Афонин
Общество
Максим Галкин опубликовал видео после слухов о покушении в Юрмале
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

В Сети появились сообщения, что на телеведущего Максима Галкина было совершено нападение неизвестными. По слухам, комик серьезно пострадал и попал в реанимацию. Однако 46-летняя звезда опровергла данную информацию.

Прямого комментария Галкин не стал давать. Вместо этого он выложил в социальные сети видео, где проводит время с сыном Гариком. На кадрах видно, что отец и мальчик устроили велопрогулку по лесу. При этом никаких следов нападения у юмориста видно не было, передает StarHit.

Певица Алла Пугачева в начале июля уехала в Латвию. Правда, Максима Галкина рядом с ней не было замечено. 73-летнюю Примадонну сфотографировали с Гарри и Лизой на пляже в Юрмале. Позже стало известно, что у ее мужа в это время был тур по Израилю.

Позже блогер Лена Миро заявила, что вилла певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина, которую они снимают в Юрмале, «разваливается на глазах». Стоимость аренды дома, как уточняется, составляет 100 тысяч евро. Миро в связи с этим задалась вопросом, зачем Примадонне все эти переезды и что она собирается делать в Юрмале.

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