Миро раскритиковала дом Пугачевой и Галкина в Латвии

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Блогер Лена Миро заявила, что вилла певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина, которую они снимают в Юрмале, «разваливается на глазах».

— Штукатурки и подпорок много, а крепости в фундаменте нет. Даже от фотографии фасада разит плесенью и старой канализацией, — написала она.

Стоимость аренды виллы, как уточняется, составляет 100 тысяч евро. Миро в связи с этим задалась вопросом, зачем Примадонне все эти переезды и что она собирается делать в Юрмале, передает Пятый канал.

Депутат Госдумы Роман Худяков обрушился с критикой на покинувшего Россию Галкина после его очередных высказываний и шуток в адрес родины. Он призвал Пугачеву наконец подать голос и «заткнуть рот» своему мужу.

Продюсер Сергей Лавров заявил, что организаторы корпоративов и концертов отказываются приглашать на мероприятия Пугачеву из-за слишком высокого прайса в 350 тысяч евро.

Он добавил, что потенциальных заказчиков могут отпугнуть и другие условия, которые часто выдвигает артистка, когда не особенно желает выступать.