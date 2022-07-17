В Италии рассказали о заполненности газовых хранилищ страны на 65 процентов

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Газовые хранилища в Италии заполнены более чем на 65 процентов. Об этом заявил министр по экологической модернизации и трансформации европейской страны Роберто Чинголани в минувшую субботу, 16 июля.

По его словам, власти сейчас работают в соответствии с графиком, по которому уровень заполнения хранилищ в октябре должен составить порядка 90 процентов, заявил он, выступая на конференции «Перезапуск-2022» в городе Бари.

По словам итальянского чиновника, в случае внезапного прекращения поставок газа из России в Италии зимой нужно будет «экономить энергию». Вместе с этим, согласно утверждениям Чинголани, это не стало бы «катастрофой», которая могла бы повлиять на промышленность.

— Существует план Комитета по чрезвычайным ситуациям, который содержит ряд протоколов, направленных на смягчение ущерба. Мы обратимся к нему, когда это будет необходимо. Сейчас я склоняюсь к тому, что в этом нет необходимости, — подчеркнул министр.

По прогнозам Чинголани, Италия, с большой долей вероятности, сможет обходиться без российского газа «ко второй половине 2024 года», пишет ТАСС.

Накануне министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что его страна может прекратить поставки оружия на Украину по причине возникшего внутри государства политического кризиса.