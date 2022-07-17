Финансовый аналитик Сыроваткин назвал «красную линию» для курса рубля

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Вербальные интервенции руководства страны, равно как и реальные шаги, направленные на ограничение рубля, показывают некую «красную линию» для курса отечественной валюты. Впрочем, она по сути является условной, считает ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

По словам специалиста, риторика чиновников ужесточилась именно когда курс национальной валюты к доллару приблизился к отметке в 50.

— Учитывая вышесказанное, уровень в 50 рублей за доллар можно условно назвать «красной линией», — заметил аналитик в интервью агентству «Прайм».

Однако данная отметка является условной, ведь рубль до сих пор никто не таргетирует, он находится в свободном плавании. Для различных отраслей экономики комфортный курс свой, хотя руководство страны называет компромиссным диапазон в 70-80 рублей за доллар. Однако вопрос — как туда вернуться — остается открытым, считает обозреватель рынка.

Накануне финансовый аналитик Артем Деев заявил, что одними из ключевых факторов, влияющих на курс валют, станут решения российского правительства по бюджетному правилу и другим инструментам для достижения сбалансированного курса.