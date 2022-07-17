В Москве стреляли в рэпера OFFMi

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Российский рэп-исполнитель OFFMi получил ранение в результате нескольких выстрелов в него после концерта в Москве. В настоящее время артист находится в одном из медицинских учреждений столичного региона.

26-летний музыкант фотографировался с поклонниками после своего концерта. Внезапно к толпе подъехал мотоцикл. Управлявший байком водитель выстрелил в рэпера и скрылся, пишет портал StarHit. Артисту вызвали скорую помощь, пока неизвестно, насколько тяжелые ранения получил исполнитель.

Представители музыканта заявляют, что это были съемки клипа и с рэпером все хорошо. При этом поклонники переживают, что на исполнителя было совершено настоящее покушение. Есть информация, что оружие, из которого стреляли в OFFMi, не огнестрельное, а сигнальное.

Накануне в Сети появились сообщения, что на телеведущего Максима Галкина было совершено нападение неизвестными. По слухам, комик серьезно пострадал и попал в реанимацию. Однако 46-летний шоумен опроверг данную информацию.

Прямого комментария Галкин не стал давать. Вместо этого он выложил в социальные сети видео, где проводит время с сыном Гариком. На кадрах видно, что отец и мальчик устроили велопрогулку по лесу. При этом никаких следов нападения у юмориста видно не было