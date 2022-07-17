Москвичам рассказали, что в июне забыли пассажиры столичного метро

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В июне на склады забытых вещей в столичном метрополитене поступило 2066 найденных вещей. Об этом сообщили в воскресенье, 17 июля, в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Отмечается, что в летний период пассажиры чаще всего забывают солнцезащитные очки, зонты, шляпы и кепки. Однако в июне были найдены и необычные экземпляры. Например, медаль за турнир по волейболу, массажный костюм и увлажнитель воздуха. Всего за полгода москвичи забыли 14 475 вещей.

Кроме того, сотрудники метро иногда находят и вещи с историей. Так, одна женщина из-за сильной зубной боли забыла старый французский зонт с деревянной ручкой. Он долгое время принадлежал ее семье и стал талисманом. Специалисты подземки помогли найти пропавшую вещь и вернуть ее хозяину.

Склады для потерянных вещей находятся на станциях «Деловой центр», «Котельники» и «Черкизовская». В случае утери пассажиры могут позвонить по номеру 3210 в контакт-центр «Московский транспорт», написать чат-боту Александре или оставить заявку в приложении «Метро Москвы», передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что в период с 23 июля по 22 августа движение на участке БКЛ от станции «Савеловская» до станции «Петровский парк» будет перекрыто. Меры необходимы для того, чтобы присоединить строящийся участок БКЛ от «Электрозаводской» до «Савеловской» к действующей линии.