Первые три свадьбы 17 июля сыграли на станции метро «Маяковская»

Фото: Telegram / ЗАГС. Москва

Россия, Москва, метро Маяковская Карта всех событий

В «красивую дату», 17 июля 2022 года, первые три запланированные свадьбы состоялись на станции Московского метрополитена «Маяковская». Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе управления ЗАГС столицы.

— Пары делают выбор неслучайно: нередко с тем или иным местом их связывает своя трогательная история. Для молодоженов доступны самые разнообразные локации — от дворцов бракосочетаний до самых необычных площадок на воде, в воздухе и под землей, — сказала исполняющий обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Отмечается, что паре, которая заключила брак в метро, после церемонии дарят набор молодоженов. В него входят бокалы для шампанского, фотоальбом, скретч-карта и специальная мозаика для составления фото. Всего 17 июля запланировано более 200 церемоний.

До этого стало известно, что с мая этого года в столице состоялось более 3500 церемоний заключения брака. Треть молодоженов отдала предпочтение открытым летним локациям. На выбор представлялись площадки стадионов «Спартак» и «Лужники», а также бутик-отель «Богородское», парк-отель «Даниловский», особняк в Серебряном Бору и так далее.