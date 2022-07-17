Представители креативной индустрии оценили прошедший в Москве форум RCW

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

На прошлой неделе в столице завершился форум «Российская креативная неделя» (Russian Creative Week, RCW), объединивший представителей всех креативных индустрий страны. Настоящей жемчужиной мероприятия стал московский павильон Created in Moscow, который посетили более пяти тысяч человек.

Опрошенные «Вечерней Москвой» участники форума полагают, что он необходим как креативной индустрии, так и городу.

Директор независимой театральной компании «Июльансамбль» Алексей Никитин отметил, что RCW — прекрасная площадка для дискуссий с коллегами. Она также позволяет донести свои мысли до представителей власти и других секторов.

— Я пришел на форум, чтобы поделиться своим опытом, пообщаться с коллегами и узнать что-то новое от них, — рассказал Никитин.

На RCW среди прочего также была представлена и особенно популярная сейчас сфера виртуальной реальности (VR). Креативный продюсер и предприниматель, организатор зоны VR на Российской креативной неделе Иван Сидоркин в беседе с «ВМ» так высказался о прошедшем форуме:

— Здорово, что профессиональное сообщество получило возможность дискутировать по многим творческим вопросам и получать быстрый и эффективный фидбэк от будущих потребителей.

Участники RCW отмечают, что форум полезен индустрии.

— Судя по тому, сколько было участников и посетителей, RCW прошел хорошо. Безусловно, форум нужно сохранять. Он нужен и городу, и креативной индустрии, — подчеркнул Никитин.

— Рад, что большая часть проведенных на форуме встреч убедила меня в правильности выбранного курса, — добавил Сидоркин.

Российская креативная неделя проходила с 7 по 10 июля в московском Парке Горького. Форум посетили 350 000 человек. Онлайн-трансляции посмотрели свыше 10 миллионов человек, было проведено 350 мероприятий при участии 1300 спикеров.