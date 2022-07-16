Чем можно заняться на крышах Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Москве на крышах 180-метрового комплекса небоскребов на Кутузовском проспекте появятся пляжная зона и высотные качели. Территория займет сразу пять крыш.

Площадь каждой крыши составляет 550 квадратных метров. По всему периметру зоны будут стеклянные ограждения высотой четыре метра, что обеспечит полную безопасность посетителей.

Для каждой площадки ведущие специалисты разработали особый комплекс озеленения, поэтому растения на крышах будут радовать гостей круглый год. Высотные качели станут необычным украшением пляжной зоны.

— Территория будет оборудована всем необходимым — санузлами, лежаками, душевыми и даже джакузи. Все это будет сопровождаться красивыми панорамными видами Москвы, — рассказала представитель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Известно, что подобная задумка не имеет аналогов в Москве. По словам генерального директора одной из строительных компаний Павла Лукьянова, сейчас в строительстве взят курс на то, чтобы создавать в каждом современном жилом комплексе «город в городе».

— Это что-то принципиально новое — пляж на крыше дома. Однако, я думаю, такому примеру могут последовать при строительстве других жилых комплексов,— поделился своими мыслями Лукьянов.

Крыши зданий стали современным пространством для отдыха

Заняться спортом

Метро Варшавская, Чонгарский бул., 7

Записаться на спортивные занятия под открытым небом можно в торговом центре «Место встречи Ангара». Там несколько раз в неделю проходят бесплатные тренировки по йоге. Главное, ознакомиться с расписанием на сайте торгового центра и прихватить с собой инвентарь.

— Приятно, что спорт становится разноформатным, а провести тренировку можно в самых необычных местах, — отметила куратор федерального направления «Здоровый образ жизни — ЗОЖ» Злата Чепурная.

Цена: бесплатно

Кино посмотреть

Метро Беломорская, ул. Беломорская, 16а

В районном центре «Место встречи Нева» ежегодно проходят бесплатные показы фильмов. Посетители могут насладиться обширной программой киновечеров — она понравится как любителям авторского кино, так и тем, кто хочет пересмотреть классику.

Цена: бесплатно

Живая музыка

Метро Выставочная, Краснопресненская наб., 12

Для любителей живой музыки открыта летняя веранда Центра международной торговли (ЦМТ). Там выступают коллективы.

Цена: 500 рублей

Позагорать

Метро Парк культуры, Турчанинов пер., 3, стр. 1

На московских крышах можно даже загорать. Открывшийся после реконструкции бассейн «Чайка» предлагает поплавать под открытым небом, записаться на многофункциональные тренировки.

Цена: 600 рублей

Историческая панорама

Метро Цветной бульвар, Цветной бул., 15, стр. 1, 7-й этаж

С площадки на седьмом этаже универмага «Цветной» Omega Rooftop можно увидеть Цветной бульвар, Кремль и сделать эффектные фото на фоне исторического центра.

— Многие торговые центры сейчас организовывают на своих крышах самые разные виды активностей — от спортивных до культурных мероприятий. Туда могут прийти даже те, кто не планирует делать покупки и хочет хорошо провести время, — рассказал владелец одной из столичных сетей торговых центров Михаил Федоров.

Цена: 600 рублей