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Российские военнослужащие уничтожили американскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS, располагавшуюся на вооружении у украинских войск, в районе населенного пункта Красноармейск. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в воскресенье, 17 июля.

— В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, — сказал он.

Кроме того, российская армия за прошедшие сутки уничтожила шесть складов, несколько единиц техники и четыре пункта управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате операции был ликвидирован батальон 59-й мотопехотной бригады в районе Зеленый Гай, передает «Известия».

До этого начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что украинские военные планируют подорвать мост на территории села Полтавка в Запорожской области. Целью провокации служит обвинение российской армии в неизбирательных ударах.

14 июля стало известно, что националистический батальон «Кракен» нарушил прямой приказ ВСУ выдвинуться в район Краматорска. В результате принятого решения шесть человек были застрелены после драки с командирами.