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Собянин рассказал о благоустройстве территорий вокруг 18 станций БКЛ

Лейла Алиева
Город
Собянин рассказал о благоустройстве территорий вокруг 18 станций БКЛ
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Специалисты комплексно благоустроят территорию около 18 станций БКЛ в 2022 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 17 июля.

— Возле «Электрозаводской», например, в прошлые годы обновили четыре улицы и площадь Журавлева. В этом сезоне приведем в порядок сквер Дружбы, Малую Семеновскую и соседние переулки, — сказал глава города.

По его словам, на части из них состоится первый этап работ, а на других — второй. Примерно 10–20 лет назад, напомнил мэр, на территории вокруг метро были расположены ларьки и рекламные щиты.

Однако в настоящее время особое внимание уделяется безопасности и комфорту москвичей. Поэтому на прилегающих улицах специалисты меняют дорожное покрытие, высаживают зелень, а также убирают под землю «воздушные» провода, написал Собянин в Telegram-канале.

8 июля начался второй этап благоустройства возле станции БКЛ «Воронцовская» на юго-западе столицы. Главной задачей является улучшение пешеходной и транспортной доступности новой станции.

В рамках проекта специалисты построят удобные пешеходные маршруты к станции от жилых домов, воздушные кабельные линии уберут под землю, расширят и обновят тротуары, заменят асфальтобетонное покрытие на дорогах, а для пассажиров установят семь остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью.

Благоустройство Большая Кольцевая линия (БКЛ) Сергей Собянин
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