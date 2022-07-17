Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Греф обозначил две причины укрепления курса рубля

Лейла Алиева
Экономика
Греф обозначил две причины укрепления курса рубля
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Укрепление курса рубля произошло благодаря переориентации России на торговлю с нейтральными странами. Об этом заявил председатель правления «Сбербанка» Герман Греф в воскресенье, 17 июля.

— Во-первых, перевод валюты за границу из-за финансовых санкций усложнился — валюта начала накапливаться на банковских счетах. Во-вторых, торговые санкции и самосанкции иностранных компаний ограничили импорт — валюту стало сложнее тратить, — сказал банкир.

Сдержать укрепление курса можно либо за счет валютных интервенций, либо с помощью расширения возможностей для импорта, уточнил он.

Минфин изучает возможности покупок юаня и других «мягких» валют из-за того, что приобретение твердой валюты для накопления ФНБ в настоящее время недоступно, передает слова Грефа Интерфакс.

Впервые с декабря 2002 года стоимость евро сравнялась с долларом на международном рынке. О том, почему это произошло и какая валюта наиболее привлекательна для сбережений, «Вечерней Москве» рассказал аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

Герман Греф Сбербанк Рубль
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Только попкорном зрителя не заманишь

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Там тяжело работать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Реинкарнация фашизма

Михаил Гордин
Михаил Гордин

Люди — наше главное достояние

Иван Кудря
Иван Кудря

Отечественный футбол изменится

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не партнеры, а враги

Все мнения
О проекте