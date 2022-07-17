Греф обозначил две причины укрепления курса рубля

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Укрепление курса рубля произошло благодаря переориентации России на торговлю с нейтральными странами. Об этом заявил председатель правления «Сбербанка» Герман Греф в воскресенье, 17 июля.

— Во-первых, перевод валюты за границу из-за финансовых санкций усложнился — валюта начала накапливаться на банковских счетах. Во-вторых, торговые санкции и самосанкции иностранных компаний ограничили импорт — валюту стало сложнее тратить, — сказал банкир.

Сдержать укрепление курса можно либо за счет валютных интервенций, либо с помощью расширения возможностей для импорта, уточнил он.

Минфин изучает возможности покупок юаня и других «мягких» валют из-за того, что приобретение твердой валюты для накопления ФНБ в настоящее время недоступно, передает слова Грефа Интерфакс.

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