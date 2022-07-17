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Человек упал на пути на Серпуховско-Тимирязевской линии метро

Лейла Алиева
Происшествия
Человек упал на пути на Серпуховско-Тимирязевской линии метро
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Серпуховско-Тимирязевская линия, метро Нахимовский проспект Карта всех событий

Движение поездов остановили на участке на Серпуховско-Тимирязевской линии метро из-за человека на путях. Об этом в воскресенье, 17 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент, по данным собеседника «ВМ», произошел на станции «Нахимовский проспект». В настоящее время на место происшествия отправлены городские службы, состояние пострадавшего неизвестно.

23 июня движения поездов временно не было на участке Таганско-Краснопресненской линии. Поезда не ходили от «Спартака» до «Улицы 1905 года» из-за человека, упавшего на пути.

При этом в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Вскоре движение на линии восстановили и ввели в привычный график.

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