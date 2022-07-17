Врач назвал усугубляющие диабет популярные фрукты

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Врач-нутрициолог Игорь Строков перечислил популярные фрукты, которые вызывают резкое повышение уровня сахара в крови.

— Манго — тропический фрукт, который может «ухудшить» состояние диабета из-за высокого содержания сахара, которое может составлять от 23 до 25 граммов на стакан. Точно так же ананасы — полезный фрукт, богатый сахарами, которые отвечают за их сладость, — рассказал он.

По словам Строкова, также следует есть меньше вишни, так как в ней содержится более 25 граммов сахара, что негативно влияет на уровень глюкозы в крови. Бананы также богаты углеводами и легко могут ухудшить состояние диабетика.

При этом фрукты имеют большое количество преимуществ для организма, поэтому не нужно отказываться от них полностью. Например, съесть банан полезнее, чем шоколад или сладости, но диабетики должны помнить о количестве потребляемых углеводов, сообщает «МедикФорум».

Сахарным диабетом во всем мире страдает более 400 миллионов человек. При этом существуют скрытые признаки недуга, которые возникают на ранней стадии заболевания у людей с первым и вторым типом диабета.