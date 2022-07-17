Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач назвал усугубляющие диабет популярные фрукты

Лейла Алиева

Сюжет: 

Еда
Общество
Врач назвал усугубляющие диабет популярные фрукты
Фото: Pexels

Врач-нутрициолог Игорь Строков перечислил популярные фрукты, которые вызывают резкое повышение уровня сахара в крови.

— Манго — тропический фрукт, который может «ухудшить» состояние диабета из-за высокого содержания сахара, которое может составлять от 23 до 25 граммов на стакан. Точно так же ананасы — полезный фрукт, богатый сахарами, которые отвечают за их сладость, — рассказал он.

По словам Строкова, также следует есть меньше вишни, так как в ней содержится более 25 граммов сахара, что негативно влияет на уровень глюкозы в крови. Бананы также богаты углеводами и легко могут ухудшить состояние диабетика.

При этом фрукты имеют большое количество преимуществ для организма, поэтому не нужно отказываться от них полностью. Например, съесть банан полезнее, чем шоколад или сладости, но диабетики должны помнить о количестве потребляемых углеводов, сообщает «МедикФорум».

Сахарным диабетом во всем мире страдает более 400 миллионов человек. При этом существуют скрытые признаки недуга, которые возникают на ранней стадии заболевания у людей с первым и вторым типом диабета.

Здоровье Правильное питание сахарный диабет
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Только попкорном зрителя не заманишь

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Там тяжело работать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Реинкарнация фашизма

Михаил Гордин
Михаил Гордин

Люди — наше главное достояние

Иван Кудря
Иван Кудря

Отечественный футбол изменится

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не партнеры, а враги

Все мнения
О проекте