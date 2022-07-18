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«Чувствую себя лохом»: Собчак отреагировала на сообщения о «новой любви» Богомолова

Юлия Курганова
Общество
«Чувствую себя лохом»: Собчак отреагировала на сообщения о «новой любви» Богомолова
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

На днях в СМИ появились громкие заголовки о том, что муж телеведущей Ксении Собчак, режиссер Константин Богомолов представил публике «новую любовь». Однако в тексте говорилось о его единственной дочери Анне от актрисы Дарьи Мороз.

Знаменитость посетовала на то, что некоторые журналисты таким образом пытаются привлечь внимание к материалу.

— Под южным солнцем в праздности я иногда делаю странные вещи. Слушаю песни Дмитрия Рогозина, подумываю завести собаку, читаю отечественную прессу, в чьих заголовках присутствует заветное слово «Собчак». Вижу — Богомолов представил новую девушку, кликаю. Из статьи узнаю, что он даже имя не скрывает — Анна. Чувствую себя лохом, которого обманули. Короче, не буду скрывать имя своего любимого мужчины — Платон! — написала Собчак в личном блоге.

Фолловеры поддержали знаменитость и отметили ее чувство юмора.

«Сейчас будет заголовок о том, что у Пугачевой появился любовник в Израиле»; «Ксюша, обожаю вас и ваш юмор! Посмеялась! Платоше привет!»; «Ксения, у вас тонкая душа и стальные нервы!» — отметили подписчики, передает издание StarHit.

В начале июля Собчак появилась на публике с округлившимся животом, что спровоцировало слухи о ее новой беременности. Так, журналистка выступила на одном из публичных мероприятий, где предстала перед гостями в черном строгом платье. Позже в Сети появились опубликованные с места встречи фото, на которых виден округлившийся живот телеведущей.

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