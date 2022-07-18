В России начали выдавать ипотеку под три процента

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В России стали выдавать льготную ипотеку под три процента на дачи в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ). Об этом сообщил руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков в понедельник, 18 июля.

Он уточнил, что садовые товарищества должны находиться на территориях, которые приравнены к сельским.

Директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова рассказала, что появление льготных ипотек поспособствовало значительному спросу на дачи. Но повышенный интерес привел к «быстрому вымыванию предложения» и росту цен на дачную недвижимость, отметила она, сообщают «Известия».

— Дачи были и остаются одним из самых доступных типов недвижимости, в том числе многие СНТ уже превратились в локации для постоянного проживания, поэтому такое расширение сельской ипотеки вполне оправданно. Дачные сообщества фактически слились с сельскими поселениями, — сказал Сауков.

В материале говорится, что 42 процента российских граждан покупают дачи по цене от 500 тысяч рублей до 1,5 миллиона рублей, 20 процентов — по цене до 500 тысяч рублей, 19 процентов — от 1,5 до 2,5 миллиона рублей, 9 процентов — от 2,5 до 3,5 миллиона рублей.

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