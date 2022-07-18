Юрист рассказал, как можно наказать курящих соседей

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Права курильщиков заканчиваются там, где начинаются права их соседей дышать чистым воздухом. Это значит, что найти управу на курящих соседей и даже потребовать с них компенсацию возможно. Об этом рассказал ведущий юрист Европейской Юридической Службы Орест Мацала.

Он напомнил, что, согласно Конституции России и федеральным законам, а также в рамках конвенции ВОЗ по борьбе против табака люди должны соблюдать нормы законодательства, не допуская нарушения прав жильцов помещения, в котором они живут.

По словам юриста, самым сложным является зафиксировать сам факт попадания табачного дыма в жилое помещение. В частности, можно привлечь как свидетелей других соседей, чтобы они подтвердили, что источник загрязнения — к примеру, квартира снизу. Или можно сфотографировать дымящего на балконе соседа.

— Соседи также могут подтвердить, что в квартире страдающего от табачного дыма имеется стойкий характерный запах и исходит он от курящего жильца соседней квартиры, — объяснил Мацала.

Если к таким показаниям приложить материалы фотофиксации и протокол визита участкового, который зафиксирует факт запаха табачного дыма, то можно подавать в суд, заключил юрист, передает агентство «Прайм».

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