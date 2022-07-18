Автосервис загорелся в ТиНАО

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, поселение Филимонковское, посёлок Марьино, Кнутовская улица, вл1 Карта всех событий

Пожар в здании автосервиса произошел в ТиНАО, в поселении Филимонковское, поселке Марьино, сведений о пострадавших не поступало. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

Возгорание случилось на улице Кнутовская, владение 1.

— Горит оборудование и обшивка стен в автосервисе, — рассказал собеседник агентства «Москва».

К настоящему моменту пожар локализован, дальнейшая информация уточняется.

В ночь на воскресенье, 17 июля, в СЗАО произошло возгорание в квартире. Открытое горение было зафиксировано очевидцами из окна и с балкона одной из квартир, нарушено остекление.