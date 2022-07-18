Экс-командующий НАТО заявил, что спецоперация на Украине завершится через полгода

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Бывший командующий объединенными силами Североатлантического альянса (НАТО) в Европе Джеймс Ставридис назвал сроки завершения специальной военной операции на Украине.

Он сравнил ситуацию на Украине с той, которая сложилась в конце Корейской войны.

По словам Ставридиса, конфликт завершится через 4-6 месяцев и приведет к перемирию, милитаризованной зоне между сторонами, «продолжающейся враждебности, своего рода замороженному конфликту».

— Ни одна из сторон не сможет выдержать намного больше этого, — отметил он, передает издание Business Insider.

15 июля президент Бразилии Жаир Болсонару сказал, что знает, как можно решить конфликт на Украине. Он сообщил, что планирует обсудить это с украинским лидером Владимиром Зеленским. При этом бразильский президент намекнул на капитуляцию Аргентины в результате столкновения с Великобританией из-за Фолклендских островов.